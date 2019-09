Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Polizist bei Einsatz verletzt

Hasbergen (ots)

Ein 26-jähriger Polizist wurde bei einem Einsatz am Freitagnachmittag gegen 14.25 Uhr so schwer verletzt, dass er aktuell nicht mehr dienstfähig ist. Die Beamten waren nach Hasbergen in den Hasenkamp gerufen worden, da dort ein 37-Jähriger Suizidabsichten geäußert hatte und durchsucht werden sollte. Der Mann verweigerte jegliche Kooperation und schlug nach den Beamten. Ein Polizist wurde bei dieser Aktion verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 37-Jährige gab an, Kokain genommen zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde in eine psych. Klinik eingewiesen.

