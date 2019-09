Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen - Einbruch im Gewerbegebiet

Bippen (ots)

Im Upwiesenweg drangen unbekannte Täter in die Halle eines Zimmereibetriebes ein und entwendeten aus vorgefundenen Fahrzeugen Werkzeuge und Maschinen. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Donnerstagabend und 05.45 Uhr am Freitagmorgen. Hinweise zu dem schadensträchtigen Einbruch nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439 9690 entgegen. Interessant für die Beamten sind Informationen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im westlichen Gewerbegebiet von Bippen.

