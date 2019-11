Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Lustadt - Geschwindigkeitsmessungen

Germersheim (ots)

Ein Verstoß wegen überhöhter Geschwindigkeit wurde bei einer Messung am Mittwoch in der Zeit von 9.40 bis 10.15 Uhr in der Waldstraße in Lustadt durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim registriert. In dem Zeitraum wurde der Fahrzeugverkehr aus Richtung Ortsmitte in Richtung Jakob - Lehr - Straße/Industriegebiet überwacht. Der verantwortliche Fahrer wurde mit 40 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Die Polizeiinspektion Germersheim weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass sich im Bereich der Waldstraße ein Kindergarten befindet und entsprechend verantwortungsvoll mit der Sicherheit unserer kleinsten Verkehrsteilnehmer umgegangen werden sollte. Eine zweite Messung im Bereich der Maiblumenstraße in Sondernheim erfolgte in der Zeit von 10.30 bis 11 Uhr. Hierbei wurden drei Fahrzeuge überprüft wobei sich kein Geschwindigkeitsverstoß ergab. Ein Fahrzeug war wegen entsprechender Fahrzeugmängel beanstandet worden.

