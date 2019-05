Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen mit Alkoholeinwirkung am frühen Sonntagmorgen in Hövelriege

33161 Hövelriege (ots)

Sonntag, 19.05.2019, 03:40 Uhr, Hövelhof-Riege, Detmolder Straße/Hirschpark Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen mit Alkoholeinwirkung

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Detmolder Straße aus Riege kommend in Richtung Hövelriege. Im Bereich der Einmündung Hirschpark kam der Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und pralle frontal gegen einen Baum. Während der Beifahrer im Pkw eingeklemmt wurde, flüchtete der Fahrer in den Wald. Suchtrupps der Feuerwehr konnten den Fahrer mit Hilfe des Einsatzes einer Drohne mit Wärmebildkamera bewusstlos und schwer verletzt im Wald auffinden. Er und der Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Am Pkw entstand Totalschaden. Schadenshöhe: 5000,-- EUR

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell