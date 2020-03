Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200330-4: Zeugin bemerkte Einbrecher in Seniorenheim - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (28. März) brachen zwei Unbekannte in ein Seniorenheim an der Bonnstraße ein. Gegen 00:30 Uhr brachen zwei unbekannte Personen eine Terrassentür auf und gelangten in die Büroräume des Seniorenheims. Eine Pflegekraft (64) sah die beiden Personen und rief nach ihrem Kollegen. Die Personen schreckten auf und liefen über die zuvor aufgebrochene Terrassentür in Richtung Burgpark davon. Beide Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet und hatten ihre Gesichter vermummt.

Sollten Sie im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233-52-0. (akl)

