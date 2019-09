FW-EN: Verkehrsunfall

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 29.09.2019/ Uhrzeit: 14:25 Uhr/ Dauer: ca. 55 Minuten/ Einsatzstelle: L 528, OT Waldbauer - Heide/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (cs): Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld mittels Stadtalarm zu einem Verkehrsunfall im Ortsteil Waldbauer-Heide alarmiert. Ein Fahrzeug mit zwei Insassen war von der Fahrbahn abgekommen und an der Einfahrt zur Waldbauer-Heide zum Stehen gekommen. bei Eintreffen der Löschgruppe Zurstraße konnte schnell festgestellt werden, dass keine Person eingeklemmt war und das Fahrzeug auch nicht qualmte. Die beiden Unfallbeteiligten wurden bereits vom Rettungsdienst betreut. Die Batterie des Fahrzeugs wurde abgeklemmt und ein Erstangriff aufgebaut. Außerdem wurde die Straße in beide Richtungen gesperrt. Der Löschzug Breckerfeld konnte schnell wieder einrücken. Die Löschgruppe Delle übernahm den Brandschutz an der Einsatzstelle. Das Fahrzeug konnte zur Seite geschoben werden. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Alle beteiligten ehrenamtlichen Feuerwehrleute konnten wieder in die Gerätehäuser einrücken. Der Einsatz war nach etwa 55 Minuten beendet.

