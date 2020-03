Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200331-1: Einbrüche in Gartenlauben - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einbrecher brachen 14 Gartenlauben auf. Am Samstag (28. März) gegen 20:30 Uhr brachen unbekannte Personen 14 Gartenlauben an der Beller Straße in Hürth auf. Die Täter entwendeten Radios, Gartengeräte und Glühwein. Nach Zeugenangaben soll es sich um drei männliche Täter handeln. Eine weitere Beschreibung ist bislang nicht möglich.

Das Kriminalkommissariat 23 bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Beller Straße wahrgenommen haben, Hinweise unter der Rufnummer 02233-52-0 zu geben. (akl)

