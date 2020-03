Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche begehen gemeinschaftlichen Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 04. März gegen 15:15 Uhr, betraten drei Jugendliche einen Drogeriemarkt in der Hohenzollernstraße und versuchten dort gemeinschaftlich Parfüm zu entwendeten. Ein 39-jähriger Mitarbeiter des Geschäfts beobachtete, wie eine 15-Jährige ihren Freunden (16 Jahre und 17 Jahre alt) ihre Handtasche reichte. Der 16-jährige Bottroper verstaute daraufhin diverse Parfüms in der Tasche. Als die drei den Laden verlassen wollten, hielt der Mitarbeiter sie auf und verständigte die Polizei. Die Ware im Wert von rund 370 Euro verblieb im Geschäft. Die Jugendlichen erhalten eine Anzeige.

