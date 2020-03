Polizei Hagen

POL-HA: Ordnungsamtmitarbeiterinnen bedrängt - Polizei schreitet ein

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 04.03.2020, bemerkten Polizeibeamte der Wache Innenstadt gegen 20:00 Uhr ein Grölen am Graf-von-Galen-Ring an der Straßeneinmündung zur Bahnhofstraße. Dort hielt sich eine Personengruppe von zirka 20-30 Personen, größtenteils Männer, auf. Als die Polizisten sich den Geschehen näherten, fuhr ein BMW zügig in Richtung Eckeseyer Straße davon. Es stellte sich heraus, dass Mitarbeiterinnen des städtischen Ordnungsamtes Parkverstöße ahnden wollten. Kurz darauf begann die Gruppe, die Frauen durch Rufen, nahes Herantreten und in den Weg stellen in ihrer Arbeit zu stören. Die Polizisten sprachen allen Männern Platzverweise aus, sodass die Angestellten ihre Arbeit fortsetzen konnten.

