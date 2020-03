Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb wird handgreiflich

Hagen (ots)

Ein 48-Jähriger begab sich am Mittwochnachmittag, 15:30 Uhr, in eine Baumarktfiliale auf der Eckeseyer Straße. Der Mann verhielt sich verdächtig und deponierte verschiedene Produkte an anderen Stellen im Baumarkt, um sie später wieder aufzunehmen. Mitarbeiter des Geschäfts beobachteten ihn bei diesem Verhalten. Nach 90-minütigem Aufenhalt verließ er den Baumarkt, wobei er ein Funktürschloss und zwei Schließzylinder im Gesamtwert von rund 200 Euro in der Jacke und einer Umhängetasche mitführte, ohne diese zu bezahlen. Der Ladendetekiv stellte den 48-jährigen zur Rede, der sofort flüchten wollte und sich stark wehrte. Nur mit Hilfe von zwei Zeugen gelangt es dem Mitarbeiter, den Täter in ein Büro zu bringen, wo er die Polizei informierte. Der Dieb muss mit einer Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls rechnen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

