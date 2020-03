Polizei Hagen

POL-HA: Drei Fahrgäste stürzen im Bus

Hagen (ots)

Am Dienstag, 03.03.2020, fuhr ein 32-jähriger Busfahrer die Boeler Straße in Richtung Altenhagen entlang. Dort wollte er gegen 12:15 Uhr nach links in die Alexander Straße einbiegen. Vor ihm musste nach bisherigen Ermittlungen ein Auto stark abbremsen. Auch der Busfahrer bremste ab. Dabei stürzten eine 59-Jährige, eine 78-Jährige und ein 74-Jähriger. Die drei Fahrgäste verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen erschien vor Ort. Das Verkehrskommissariat klärt jetzt, wie genau es zum Unfall kam.

