Polizei Hagen

POL-HA: Einbruchsversuch in Vorhalle

Hagen (ots)

Am Montag rief ein 64-jähriger Mann aus Vorhalle die Polizei. Um 19:30 Uhr hatte der Mann in seiner Mitwohnung in der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße gesessen, als es kurz schellte. Wenige Sekunden darauf bemerkte er, dass sich von außen jemand an dem Schloss zu schaffen machte. Er öffnete die Tür und erkannte zwei Männer und eine Frau die an dem Schloss manipulierten. Er drohte mit der Polizei, worauf die Fremden das Haus verließen und in einem weißen Transporter in Richtung Nöhstraße davonfuhren. Die Tatverdächtigen waren 25-30 Jahre alt, mittelgroß und hatten schwarze Haare. Die Frau trug eine schwarze Jacke, die Männer weiße Oberbekleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell