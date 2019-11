Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.11.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Nordheim: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte, ein Totalschaden und ein stark beschädigter PKW waren die Folgen eines Unfalls in Nordheim am Dienstagnachmittag. Ein 39-Jähriger befuhr mit seinem Dacia die Landturmstraße und übersah an der Kreuzung mit der Nordstraße offenbar den Mercedes einer 38-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Dacia umgeworfen. Dadurch verklemmten sich die Türen, weshalb der Fahrer nicht mehr aus seinem Wagen konnte und von der alarmierten Feuerwehr befreit wurde. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Autofahrerin erlitt einen leichten Schock. Am Dacia entstand Totalschaden, am Mercedes war die Front stark eingedellt. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro aus.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell