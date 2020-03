Polizei Hagen

POL-HA: Golf wegen Geldbörse aufgebrochen

Hagen (ots)

Am Dienstagmittag, zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr, brachen unbekannte Täter einen VW Golf in der Gerberstraße auf. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatte die Polizei verständigt, nachdem er den Wagen mit eingeschlagener Seitenscheibe am Fahrbahnrand entdeckt hatte. Wie sich nach Rücksprache mit dem 21-järhrigen Nutzer des Wagens heraussstellte, entwendeten die Täter eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten, die in der Mittelkonsole lag. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

