Polizei Hagen

POL-HA: Spielekonsolen gestohlen

Hagen (ots)

Am Dienstag, den 03.03.2020, beobachtete ein 43-jähriger Ladendetektiv in einem Elektronik-Geschäft einen Ladendiebstahl. Um 17:30 Uhr sah der Detektiv, wie ein junger Mann die elektronische Klebesicherung an zwei Spielekonsolen entfernte und den Kassenbereich verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Da der akustische Alarm trotz dieser Maßnahme aktiviert wurde, kehrte der Mann um. Der Detektiv begleitete ihn in das Büro, woraufhin man die Polizei verständigte. Die Beamten stellten fest, dass der 35-jährige Dieb keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte und nahmen in vorläufig fest.

