Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brand an Biogasanlage

Meppen (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ist es an der Sandbreestraße zu einem Brand im Blockheizkraftwerk einer Biogasanlage gekommen. Ein technischer Defekt am Elektromotor der Anlage hatte den Brand nach Einschätzung der Einsatzkräfte ausgelöst. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. An Motor und dem dazugehörigen Container entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

