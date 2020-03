Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in Haspe mit zwei Verletzten

Hagen (ots)

Am Mittwoch, den 04.03.2020, kam es um 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Haspe, bei dem sich zwei Personen verletzten. Eine 53-jährige Frau war mit ihrem Citroen auf der Tückingstraße in Richtung Preußerstraße unterwegs. An der Einmündung Hammerstraße war die Ampelanlage ausgeschaltet, durch Verkehrszeichen ist geregelt, dass der Verkehr auf der Tückingstraße Vorfahrt hat. Ein 38-jähriger Mann bog mit seinem Ford aus der Hammerstraße auf die Tückingstraße in Richtung Preußerstraße aus noch ungeklärter Ursache ein, obwohl er hätte Vorfahrt gewähren müssen. Die 53-jährige Frau versuchte, durch Bremsen und Ausweichen eine Kollsion zu verhindern. Dies gelang nicht, bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer leicht, der Citroen musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschden in Höhe von 6.000 Euro. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen.

