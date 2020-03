Polizei Hagen

POL-HA: 39-Jährige hindert Ladendiebe an der Flucht

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 04. März, beobachtete eine 39-Jährige, wie ein Mann gegen 14:45 Uhr in einer Parfümerie in der Elberfelder Straße Ware entwenden wollte. Der 38-Jährige hatte Flacons aus dem Regal genommen und wollte den Laden verlassen. Vor dem Geschäft wartete ein 47-Jähriger auf den Dieb. Die Zeugin verständigte die Polizei und konnte die beiden Hagener bis zu Ankunft der Beamten mit Hilfe von Passanten an der Flucht hindern. Es stellte sich heraus, dass beide Männer insgesamt vier Parfümflaschen im Gesamtwert von rund 120 Euro entwendet hatten. Sie erhalten eine Strafanzeige.

