Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200331-4: Weiterer Geldautomat aufgehebelt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ermittelt in einem weiteren Fall des versuchten Geldautomatenaufbruches. Ob ein Zusammenhang mit einer gleichen Tat in Pulheim besteht (Wir berichteten mit Pressemeldung 200330-1: Geldautomat aufgehebelt), ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In der Zeit zwischen Sonntag (29. März) 23:00 Uhr und Montag (30. März) 03:00 Uhr brachen Unbekannte den Geldautomaten an der Spielhalle in der Rheinstraße auf. Wie bereits in der von der Polizei berichteten Tat in derselben Nacht in Pulheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4559675) gelang es den Tätern nicht, an das Bargeld zu gelangen. Identisch sind die äußeren Beschädigungen an beiden Automaten. Am Automaten in der Rheinstraße befanden sich zudem äußere Rußanhaftungen.

Bei der Sicherheitsfirma ging um 01:09 Uhr eine Störungsmeldung ein. Ein Mitarbeiter erhielt am Montagmittag den Auftrag zur Störungsbeseitigung. Er bemerkte gegen 13:00 Uhr die Beschädigungen und informierte die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat im tatrelevanten Zeitraum Verdächtige gesehen, die sich auf dem zugänglichen Parkplatz der Spielothek aufhielten und womöglich einen weißen Geländewagen, ähnlich eines VW T-Roc, nutzten? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell