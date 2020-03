Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200331-5: Kleinkind saß ungesichert auf Schoß eines Autofahrers - Frechen/Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten bemerkten am Montag (30. März) einen Autofahrer, der mit einem ungesicherten Kleinkind auf seinem Schoß Auto fuhr.

Den Beamten fiel der 23-jährige Mann gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung Zur Ville/Am Villerand auf. Da der Autofahrer sein Fahrzeug offensichtlich mit einem ungesicherten Kind auf seinem Schoß steuerte, war das Anlass genug, ihn anzuhalten. Der Fahrer setzte sein Kind umgehend in dessen Kindersitz und schnallte es an. Als er den Polizisten seinen Führerschein zeigen sollte, gab er an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Beamten fertigten eine Anzeige. Warum der Mann sein Kind nicht schon während seiner Fahrt gesichert hatte, blieb unklar. Der nötige Kindersitz war schließlich vorhanden - anders als in einem Babymarkt in Frechen. Kurioserweise fehlten dort am Wochenende mehrere Babyschalen, nachdem ein namentlich bekannter Mann diese am vergangenen Samstag gestohlen hatte. Ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen besteht allerdings nicht. (nh)

