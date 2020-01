POL-WE: +++Passanten halten betrunkenen Ladendieb in Friedberg fest+++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

+++Passanten halten betrunkenen Ladendieb in Friedberg fest+++

Am gestrigen Abend betrat ein 45jähriger gegen 21:30 Uhr eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Friedberg. Bei dem dortigen Angestellten bestellte er mehrere Backwaren, welche ihm dieser bereitwillig einpackte.

Der Täter griff nun jedoch mehrere Schokoriegel aus einem Fach am Tresen und verstaute diese in seiner Jackentasche. Mit diesen wollte er die Tankstelle, ohne zu bezahlen, verlassen.

Als der Angestellte ihm hinterherrief, er werde die Polizei verständigen, kam der Täter zurück und trat direkt hinter den Verkaufstresen. Es entstand ein Handgemenge.

In der Tankstelle befindliche Kunden bemerkten den Tumult und eilten zur Hilfe. Sie überwältigten den Täter und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten nahmen den Delinquenten, welcher, wie sie nun feststellten, stark betrunken war, mit zur Dienststelle.

Dort musste er seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten räuberischen Diebstahls.

