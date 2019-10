Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gestohlenes Mountainbike sichergestellt

Zittau (ots)

Ein im Oktober 2013 in Görlitz gestohlenes Mountaibike stellten Beamte der Bundespolizei Zittau am 30. September 2019 in Zittau sicher. Vorausgegangen war die Kontrolle eines 23-jährigen Polen auf der Chopinstraße. Dieser ist polizeibekannt und führte das Rad mit sich. Bei der Überprüfung der Rahmennummer stellte sich dann heraus, dass das Rad seit Oktober 2013 in Görlitz als gestohlen gemeldet ist. Der 23-Jährige gab an, dass er das Fahrrad von einem Bekannten erhalten hat. Seinen weiteren Weg musste er allerdings zu Fuß fortsetzen, da die Beamten das Rad vor Ort sicherstellten.

