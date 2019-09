Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizisten finden gestohlenes E-Bike

Zittau (ots)

Ein in der Nacht vom 27. auf den 28. September 2019 in Zittau gestohlenes E-Bike der Marke Corratec stellten Beamte der Bundespolizei Zittau am 28. September gegen 09:40 Uhr im Straßengraben an der B 178n fest. Die Beamten bestreiften den Bereich der B178n und sahen dabei das Bike im Straßengraben liegen. Dem ersten Eindruck nach sah es so aus, als wäre das Rad von einem Fahrradträger gefallen, da es leicht verschmutzt und verbeult im Straßengraben lag. Dies sollte sich jedoch nach Rücksprache mit der Landespolizei Zittau nicht bestätigen, da diese das E-Bike eindeutig einer Diebstahlshandlung zuweisen konnten. Das Rad wurde sichergestellt und an die Polizeirevier Zittau übergeben.

