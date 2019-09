Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein kontrolliert

Germersheim (ots)

Ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erhält ein 29 - jähriger Mann aus Germersheim, welcher am Montagabend gegen 18.30 Uhr in der Eisenbahnstraße mit seinem Roller kontrolliert wurde. Der Fahrer war lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung. Das Kleinkraftrad erreichte jedoch eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, so dass eine Fahrerlaubnisklasse M erforderlich gewesen wäre. Weiterhin ergab sich im Verlauf der Kontrolle der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann räumte ein kürzlich Amfetamin eingenommen zu haben. Ihm wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen.

