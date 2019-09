Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Bürogebäude

Hamm - Mitte (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 22.09.2019, wurde gegen 01.45 Uhr in ein Bürogebäude an der Straße Am Stadtbad eingebrochen. Der oder die Täter gelangten in das Gebäude, in dem sie den Glaseinsatz der Zugangstür mit einem Gullideckel einwarfen. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Räumlichkeiten und Schreibtische durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnnte zum Aufnahmezeitpunkt nicht festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (ab)

