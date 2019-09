Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet

Germersheim (ots)

19 Geschwindigkeitsverstöße ahndeten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Germersheim bei einer Messung am Montag in der Zeit von 8.50 bis 10 Uhr in der Zeppelinstraße. Bei erlaubten 30 km/h lag der Höchstwert bei 51 km/h. Bei einer zweiten Überprüfung im Bereich der Königstraße wurden zehn Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit verwarnt. Bei erlaubten 20 km/h lag der Spitzenwert bei 34 km/h. Die Messung fand in der Zeit von 12 bis 13 Uhr statt. Weiterhin waren fünf Fahrzeugführer nicht angeschnallt.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell