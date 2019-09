Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt

Weißenberg (ots)

Einen Haftbefehl, welcher gegen einen 44-jährigen Deutschen bestand, vollstreckten Beamte der Bundespolizei Bautzen am 27. September 2019. Die Beamten kontrollierten einen in Berlin zugelassenen Renault Master an der Autobahn 4 in Weißenberg. Bei der Personalienüberprüfung des Fahrers kam heraus, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Berlin wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gesucht wurde. Der Haftbefehl wurde dem 44-Jährigen eröffnet, er bezahlte vor Ort die geforderte Gesamtstrafe in Höhe von 652,00 EUR vor Ort und setzte seine Fahrt als freier Mann fort.

