Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bahnkabel geklaut und Schottersteine geworfen

Herrnhut (ots)

Unbekannte Diebe haben am 26. September 2019 in Herrnhut auf der Bahnbrücke "Zur Bleiche" 20 Meter Kupferkabel gestohlen. Den gegen 21:05 Uhr eingetroffenen Beamten der Bundespolizei bot sich ein etwas ungewöhnliches Bild an diesem Tatort. In der schwarzen etwa fünf Zentimeter dicken Kunststoffummantelung befand sich kein Kabel mehr und es war am Brückengeländer festgebunden. Offenbar hatten die Buntmetalldiebe die Hülle zum Teil längs aufgeschnitten und das Kabel mit Gewalt aus der Hülle gezogen. Doch damit nicht genug. Nur kurze Zeit zuvor haben Unbekannte mehrere Schottersteine von der Brücke runter auf die Straße geworfen. Die Freiwillige Feuerwehr Herrnhut hatte die Straße wieder freigeräumt ohne dass ein Verkehrsteilnehmer gefährdet oder zu Schaden gekommen wäre. Ob es sich hierbei um die gleichen Täter handelt ist noch nicht bekannt.

Seit Jahren fahren auf der alten Bahnstrecke Oberoderwitz - Herrnhut - Obercunnersdorf keine Züge mehr. Die Eigentumsverhältnisse und die Schadenssumme werden noch ermittelt. Bundes- und Landespolizei haben Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell