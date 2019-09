Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bahnschranke fast abgefahren - Unfallverursacher flüchtig

Neukirch (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am 20. September 2019 mit seinem Fahrzeug eine Halbschranke am Bahnübergang in der Zittauer Straße in Neukirch angefahren und in Richtung Gleise abgeknickt. Gegen 13:50 Uhr war einem Triebfahrzeugführer eines durchfahrenden Personenzuges die Beschädigung aufgefallen. Sofort meldete er den Vorfall weiter. Die Deutsche Bahn Netz AG schickte gleich einen Bahntechniker vor Ort und die Bundespolizei eine Streife um den Schaden zu dokumentieren.

Ein Touchieren des Schrankenbaumes durch Züge, und damit eine Gefährdung für den Bahnverkehr, konnte zum Glück ausgeschlossen werden. Der Schaden wird auf etwa 2.000,00 Euro geschätzt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung sowie Verkehrsunfallflucht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Bundespolizeiinspektion Ebersbach weitergeben: 03586 / 76020.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell