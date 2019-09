Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Europäischen Haftbefehl vollstreckt

Bautzen / Löbau (ots)

Einen europäischen Auslieferungshaftbefehl aus Polen vollstreckten Beamte der Bundespolizei Zittau am 26. September 2019 in Weißenberg.

Die Beamten kontrollierten um 02:40 Uhr den wegen Misshandlung und Beleidigung gesuchten 45-jährigen polnischen Straftäter, welcher als Mitfahrer in einem polnischen Kleintransporter unterwegs war. Bei der Überprüfung kam heraus, dass der Mann durch die polnischen Behörden per Haftbefehl gesucht wird.

Er wurde am 27. September 2019 dem Haftrichter in Bautzen vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Görlitz eingeliefert. Über die tatsächliche Auslieferung nach Polen wird noch entschieden.

