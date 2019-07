Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radler zusammengestoßen

Zwei leicht verletzte Radfahrer sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr war ein 16-jähriger Radler auf dem Radweg der Hans-Liebherr-Straße entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs. Der Junge kam aus Richtung Memminger Straße. Auf dem Radweg aus Richtung Fischerhütte fuhr ein 51-Jähriger. Der bog nach rechts in Richtung Memminger Straße ab. Die Radfahrer stießen zusammen und stürzten. Beide Radler trugen keinen Helm. Sie erlitten leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte den 16-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. An den Rädern entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der Unfallursache.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme am Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

