POL-UL: (GP) Gruibingen - Versichern lohnt sich

Rauschgift und eine Waffe stellte die Polizei am Dienstag bei Gruibingen sicher.

Polizisten der Verkehrspolizei, unterstützt vom Polizeipräsidium Einsatz, kontrollierten den Tag über den Verkehr auf der Autobahn. Wenn die Streifen verdächtige Fahrzeuge entdeckten, lotsten sie sie auf die Raststätte. Dort fand die Kontrolle statt. 13 Autos und Lastwagen überprüften die Polizisten dort näher. Der Fahrer eines Toyota folgte der Streife nur zögerlich auf den Rasthof. Der Grund zeigte sich bei der näheren Überprüfung. Fahrer und Beifahrer standen offenbar unter Rauschgifteinfluss. Das bestätigte ein Schnelltest. Die Polizisten fanden bei den Männern wenige Gramm Amphetamin, Marihuana und Haschisch, daneben einen Schlagstock. Und den Personalausweis einer ganz anderen Person. Den will der Beifahrer gefunden haben, hatte ihn aber nicht abgegeben. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Männer wegen der Rauschgiftdelikte, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und der Fundunterschlagung. Den Wagen mussten die Beiden stehen lassen.

Dass es sich lohnt, das Auto zu versichern, erfuhr eine französische Familie. Die hatten ihr Auto erst unlängst gekauft und hatten sich damit auf die Fahrt zum Flughafen nach München gemacht. Dort wollte die Mutter zum Flugzeug. Das verpasste sie aber, denn die Polizei stellte fest, dass das Auto nicht versichert ist. Somit musste die Familie erst für die Versicherung sorgen, bevor sie weiterfahren durften. Der Fahrer musste für die Sicherung des Strafverfahren eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Er wird jetzt angezeigt.

Die Polizei führt ständig Kontrollen entlang der Autobahnen durch. Sie überprüft die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, den Abstand aber auch Fahrzeuge und Fahrer. So will sie für die Sicherheit in der Region sorgen, als deren Garant sich das Polizeipräsidium Ulm sieht.

