Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennende Mülltonnen

Ludwigshafen (ots)

Am 10.07.2019, gegen 02:15 Uhr, brannten drei Mülltonnen vor einem Anwesen in der Breitscheidstraße. Nach der Löschung des Brandes durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass drei Garagen durch das Feuer beschädigt wurden. Eine Zeugin gab an, sie habe gesehen, wie nach einem Knall drei dunkel gekleidete Personen weggelaufen seien. Kurze Zeit später, gegen 03:35, Uhr brannte eine blaue Mülltonne in der Edigheimer Straße. Auch diese Mülltonne wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

