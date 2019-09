Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauscht vor der Polizei geflüchtet

Zittau (ots)

Einen polnischen Audi wollten Beamte der Bundespolizei Zittau am 28. September 2019 gegen 03:45 Uhr in der Ortslage Zittau kontrollieren. Die Streife fuhr stadteinwärts auf der Görlitzer Straße, als ihnen der Audi entgegenkam. Die Streife wendete und wollte den Wagen anhalten. Dies erkannte der Fahrer, beschleunigte den Audi und fuhr auf der Görlitzer Straße über die Leipziger Straße auf die Chopinstraße in Richtung Polen und missachtete dabei die eindeutigen Anhaltezeichen des Polizeiwagens. Der Streife gelang es jedoch, den Flüchtenden zu überholen und zu stoppen. Im Fahrzeug befanden sich zwei 32- und 18-jährige Polen, wobei der 32-Jährige das Fahrzeug steuerte. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Fahrer polizeibekannt und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren war er alkoholisiert und in seiner Geldbörse wurden zwei Cliptütchen mit ca. 3,0 Gramm Crystal aufgefunden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Sachverhalt an die Landespolizei Zittau übergeben.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell