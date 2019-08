Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Personenkontrolle - Kölner wurde mit Haftbefehl gesucht

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

Am Dienstagmittag (20.08.), gegen 12:20 Uhr, überprüften Polizeibeamte im Gewerbegebiet an der Lübecker Straße in Dormagen einen Verdächtigen.

Nicht schlecht staunten die Beamten, was die weitere Überprüfung ergab. Gegen den Mann aus Köln bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln wegen Diebstahls über 300 Tage. Die Ordnungshüter nahmen den 39-Jährigen daraufhin fest. Da Verwandte die geforderte Geldstrafe in Höhe von mehreren tausend Euro begleichen konnten, konnte der Kölner schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell