Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200401-2: Verängstigter Junge zeigte Raubdelikte an - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Mann (21) drohte dem Jungen (10) mehrfach Gewalt an, wenn seine Forderungen nicht umgesetzt würden. Er vertraute sich seiner Mutter und einem Security-Mitarbeiter an.

Am Samstag (28. März) suchte ein Kind (10) in Begleitung eines Security-Mitarbeiters eines Kaufhauses (64), welches sich an der Hauptstraße befindet, um 15:00 Uhr eine Polizeidienststelle auf, um Anzeige zu erstatten.

Der Mitarbeiter gab an, dass ihn der Junge im Geschäft angesprochen und auf einen Tatverdächtigen im Laden hingewiesen hätte. Daraufhin half ihm der 64-Jährige und suchte den Tatverdächtigen (21) auf, für den seit geraumer Zeit ein Hausverbot in dem Markt gilt.

Der Zehnjährige schilderte, dass ihn der 21-Jährige seit etwa einem Monat dazu zwänge, im Geschäft für ihn verschiedene Waren zu kaufen oder ihm Geld auszuhändigen und drohte ihm bei Nichtgehorchen Schläge an. Aus Angst sprach der Junge zunächst mit seiner Mutter, die den 21-Jährigen selbst zur Rede stellte - ohne Erfolg.

Der 21-Jährige muss sich in einem nun eingeleiteten Strafverfahren verantworten. (bm)

