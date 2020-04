Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200402-1: Vermisster 67-Jähriger gefunden - Bedburg/Jülich

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der vermisste Herr G. wurde in der Nacht wohlauf angetroffen.

Den seit Mittwoch (01. April) aus dem Seniorenheim in Bedburg vermissten 67-Jährigen trafen Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Düren gegen 22:30 Uhr im Bereich Jülich an. Herr G. war wohlauf und die Beamten brachten ihn zurück in ein Seniorenheim. Hintergründe für sein Verschwinden wurden nicht bekannt.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für ihre Mithilfe. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell