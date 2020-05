Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Brand in Garage

Bocholt (ots)

Vorsorglich ins Krankenhaus kamen am Montag in Bocholt zwei Männer nach einem Brand in einer Garage an der Urbachstraße. Darin war nach ersten Erkenntnissen eine Pumpe durchgeschmort. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen löschen. Weil sie womöglich Rauch eingeatmet haben, brachte ein Rettungswagen zwei 46 und 52 Jahre alte Anwohner in ein Krankenhaus. Dieses konnten sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell