Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Herbolzheim, A5 - Behinderungen nach Unfall mit mehreren Beteiligten

Herbolzheim (ots)

Nach einem Unfall auf der A5 Richtung Norden mit mehreren Fahrzeugen sind derzeit die Arbeiten an der Unfallstelle im Gange. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr kurz nach 11 Uhr der Fahrer eines VW Sharan kurz nach der Anschlussstelle Herbolzheim einem auf dem rechten Fahrstreifen vorrausfahrenden Wohnmobil auf. Dieses wurde in der Folge auf einen Lkw aufgeschoben. Der vorsorglich alarmierte Rettungsdienst musste nach der Betreuung einer Beifahrerin vor Ort niemanden in eine Klinik verbringen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Derzeit ist sind die Bergungsarbeiten der Fahrzeuge noch im Gang, weshalb mit Behinderungen zu rechnen ist.

