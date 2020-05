Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - "Corona-Husten" als Widerstand gegen Polizei

Gronau (ots)

Erst hustete er zwei Polizeibeamtinnen absichtlich an, dann behauptete er, "Corona zu haben": Ein 37 Jahre alter Mann ist am Montag in Gronau nicht ohne Grund in einer Gewahrsamszelle gelandet. Seinen Ausgang nahm das Geschehen gegen 09.45 Uhr auf dem Gelände eines Krankenhauses. Dort trafen die Beamten auf den alkoholisierten Gronauer, dem sie einen Platzverweis erteilten - erst nach mehrfacher Aufforderung kam er diesem nach. Das sollte an diesem Tag allerdings nicht die letzte Begegnung des Mannes mit der Polizei gewesen sein. Noch am gleichen Vormittag fiel er auch an anderer Stelle durch sein Verhalten auf: Er schrie vor einem Wohnhaus herum. Dort traf ihn die Polizei im Hinterhof an - einem erneuten Platzverweis mochte er nicht nachkommen. Die Beamten brachten ihn deshalb ins Gewahrsam. Der Gronauer beleidigte diese, sperrte sich und zeigte das eingangs beschriebene Verhalten. Der 37-Jährige sieht sich nun den Konsequenzen einer Strafanzeige gegenüber.

