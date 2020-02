Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.02.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Unfallverursacher beschädigt geparkten Pkw.

Salzgitter, Lebenstedt, Brahmsstraße, 14.02.2020, 09:00-09:55 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein am Straßenrand geparkter brauner VW Touran offensichtlich durch einen Verkehrsunfall an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Laut eines Zeugen könnte es sich bei dem Verursacher um einen weißen Kastenwagen einer Malerfirma gehandelt haben. Dieser habe im Tatzeitraum hinter dem geschädigten Pkw geparkt. Der Verursacher habe sich schließlich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Neue Telefonnummer: Am 18.02.2020 erhält die Polizeistation Baddeckenstedt eine neue Amtsrufnummer.

Telefon: 05345/92869-0 Fax: 05345/92869-10

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell