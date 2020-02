Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreis Soest (ots)

Anröchte - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall Am Samstagabend gegen 18.20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Oberer Mühlenweg / Friedhofstraße zur Kollision zweier Pkw. Ein 53jähriger Erwitter befuhr mit seinem VW Polo die Friedhofstraße in Richtung Oberer Mühlenweg. Hier missachtete er die Vorfahrt einer 33jährigen Skodafahrerin aus dem Märkischen Kreis. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. (AG)

Lippstadt - Beifahrerin wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr befuhr ein 18jähriger Geseker mit seinem VW Golf die Nikolaus-Otto-Straße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Bei der Kollision wurde die 18jährige Beifahrerin leicht verletzt. (AG)

Lippstadt-Hörste - Raub auf den Netto-Markt Am Freitag gegen 17.35 Uhr bedrohte eine männliche Person mit einem Cuttermesser einen Kassierer des Markts. Der Täter öffnete gewaltsam die Kassiereinheit und entnahm einen Geldbetrag. Mit der Beute flüchtete die zunächst unbekannte Person in Richtung Ortskern von Hörste. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. (AG)

Möhnesee-Brüllingen - Bei Kollision verletzt Am Freitag gegen 13.35 Uhr befuhr ein 51 Jähriger aus Möhnesee mit seinem Porsche und ein 42 Jähriger aus Bad Sassendorf mit einem Daimler Benz den Herringser Weg. In einem Kurvenbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich von Ort um die Verletzten und transportierte sie anschließend in ein Krankenhaus. (AG)

Welver - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Samstag, 1.02.2020 gegen 11:10 Uhr, befuhr ein 38jähriger Mann aus Welver mit seinem Pkw Ford die Lippestraße in Fahrtrichtung Dinker-Ortskern. Im Bereich der Kreuzung Dinker Berg kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw VW eines 81jährigen Mannes aus Welver. Beide Fahrzeuge gerieten dabei von der Fahrbahn ab und kamen im Seitengraben zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurde eine 38jährige Beifahrerin im Pkw Ford leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen sowie an einem vor Ort befindlichen Verkehrszeichen. (Sch.)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell