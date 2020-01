Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer stürzte

Lippstadt (ots)

Ein 84-jähriger Radfahrer aus Lippstadt kam gestern, gegen 16.15 Uhr, im Rahmen eines Alleinunfalls auf dem Radweg an der Straße Am Friedhof zu Fall. Eine eingerichtete Baustelle verjüngte die Fahrbahnbreite des Radweges. Als er diese passieren wollte geriet er mit seinem Fahrradreifen auf eine Baumwurzel in diesem verengten Bereich und stürzte. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gefahren. (reh)

