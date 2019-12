Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Falschfahrer BAB 3 - AS Neuwied

BAB 3 - Gemarkung Oberhonnefeld-Gierend (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 02:10 Uhr wurde der PASt Montabaur ein Falschfahrer auf der BAB 3 gemeldet. Laut Mitteiler fuhr ein nicht näher zu beschreibender Pkw an der Anschlussstelle Neuwied auf die BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, in Richtung Köln auf. Im Rahmen der Fahndung konnte der Falschfahrer nicht mehr erkannt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PASt Montabaur zu melden: Tel.: 02602 / 93270 E-Mail: pastmontabaur@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602 93270

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell