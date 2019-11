Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Ein tierischer Unfall der etwas anderen Art

Bild-Infos

Download

Gem. Sinzig, A61, FR Süd (ots)

Am Samstag, 30.11.2019 gegen 14.15 Uhr wurde die Polizeiautobahnstation Mendig zu einem Unfall zwischen Pkw und Greifvogel gerufen. Die 18jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich Köln befuhr die A61 im Bereich Sinzig in südlicher Richtung, als es zur Kollision mit einem die Fahrbahn querenden Bussard kam. Bei dem Zusammenprall kam es zu einem Riss in der Frontstoßstange des Pkw. Die Stoßstange ging anschließend wieder in die ursprüngliche Position zurück, so dass der Vogel in der Stoßstange hinter einem Frontgrillgitter gefangen wurde. Der Vogel konnte lediglich durch Herausbrechen des Grillgitters aus seiner misslichen Lage befreit werden. Da er sich bei dem Unfall einen Flügel und ein Bein gebrochen hatte, wurde er anschließend durch die Kollegen der Autobahnstation Mendig in eine nahegelegene Tierklinik verbracht. Dem Bussard ging es den Umständen entsprechend gut. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf ca. 1000 EUR

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Mendig

Telefon: 02652/9795-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell