Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Versuchte Ladungsdiebstähle auf den Parkplätzen Landsberg adW und Grenzau

PASt Montabaur - Sessenhausen und Höhr-Grenzhausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es auf dem Parkplatz Grenzau (BAB 48, Gem. Höhr-Grenzhausen) zu einem versuchten Ladungsdiebstahl aus einem Sattelzug. Hierzu wurde, in der für das Phänomen typischen Art und Weise, die Plane des Aufliegers sichelförmig aufgeschnitten. Entwendet wurde in Folge allerdings nichts.

Während desselben Tatzeitraums wurden insgesamt sieben Lkw-Auflieger auf dem Rastplatz Landsberg an der Warthe (BAB 3, Gemarkung Sessenhausen) mit gleichem Modus Operandi angegangen. Auch hier kam es final nicht zur Entwendung der Ladung.

Hinweise auf den / die Täter liegen nicht vor.

Zeugen des Vorfalls, die Auffälligkeiten wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur zu melden. Tel.: 02602 / 9327 0 E-Mail: pastmontabaur@polizei.rlp.de

