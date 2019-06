Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Person vom Zug erfasst

Dinslaken (ots)

Am Abend gegen 21:50 Uhr wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst zum Bahnübergang an der Holtener Str. mit dem Einsatzstichwort Person unter Zug alarmiert. Eine Person wurde im Bereich des Bahnübergangs vom vorbeifahrenden ICE erfasst und tödlich verletzt. Die Bahnstrecke Wesel - Oberhausen musste in beiden Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Im Einsatz waren die Kräfte der Hauptwache des Rettungsdienstes, der Löschzüge Hiesfeld und Stadtmitte.

