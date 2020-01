Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wissen

Wissen (ots)

Am 25.01.2020, gegen 11:10 Uhr, bemerkte eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf in Wissen in der Bahnhofstraße einen Rollerfahrer, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit an der Polizeiwache Wissen vorbeigefahren war. Der 15-jährige Rollerfahrer konnte angehalten und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung des Rollers (Mofa 25 km/h) mittels Rollenprüfstand wurde eine erreichbare Geschwindigkeit von über 60 km/h gemessen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Strafanzeige wurde erstattet.

