Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugensuche

Birkenbeul (ots)

Am Freitagnachmittag, 24.01.2020, um 15:30 Uhr wurde in der Nähe des Aussichtsturms am Beulskopf eine Ölspur gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein noch unbekannter Autofahrer auf dem geteerten Gemeindeweg in Birkenbeul, der zum alten Sportplatz/ Hundeübungsplatz führt, einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in ein Wiesenstück an der Einfahrt zu dem Übungsplatz. Bei dem Aufprall verlor er Fahrzeugteile, weiterhin beschädigte er die Ölwanne. Anhand der Spurenlage wurde das beschädigte Fahrzeug vor Ort aufgeladen und abtransportiert. Zur Beseitigung des ins Erdreich gesickerten Motoröls musste die Feuerwehr von Altenkirchen hinzugezogen werden, die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Altenkirchen wurde ebenfalls informiert. Zeugen wegen gebeten, sich an die Polizei Altenkirchen zu wenden, Telefon 02681/ 9460.

