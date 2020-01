Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruch

Marienhausen (ots)

Am späten Nachmittag des 24.01.2020 wurde der Polizei Straßenhaus ein Wohnungseinbruch in ein Anwesen in der Straße "Am Schüllgen" in Marienhausen mitgeteilt. Das Haus wurde durchwühlt. Die genaue Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Straßenhaus erbeten.

